Несмотря на "зеленую зону". Киев вышел в лидеры по распространению коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице было зафиксировано 110 новых случаев COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки, по состояния на 2 августа, заболели коронавирусом 110 человек. Столица с Ивано-Франковской и Львовской областями оказались в тройке лидеров по распространению COVID-19. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице заболели 8 452 человек с начала пандемии. Среди них 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, а также 2 девочки - 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы с диагнозом коронавируса были госпитализированы 12 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме этого, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 13 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 2 994 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 20. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 13 случаев", – написал Кличко.

Мэр Киева напомнил жителям столицы, что "вирус никуда не делся" и призвал соблюдать противоэпидемиологические правила.

Напомним, еще в пятницу, 31 июля, Киев был причислен к зеленой карантинной зоне. Предполагает, что в такой зоне распространение вируса незначительное, сред правил зоны – обязательное выполнение всех правил карантина, установленных ранее, а именно: масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.