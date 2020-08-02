Кадыров хочет детский лагерь. Оккупационные власти Крыма отдали Чечне землю в Алуште

В собственность Чечне был отдан бывший детский лагерь "Крымпотребсоюза" на берегу моря.

Оккупационная администрация Крыма передала Чечне территорию бывшей здравницы для строительства нового детского лагеря. Об этом сообщает ТАСС.

Лагерь будет рассчитан на более чем 450 места, а сама территория, отведенная под строительство, находится на берегу моря. Такую информацию потвердел министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

Он отметил, что передача земли в Алуште состоялась в рамках "укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом". Министр также добавил, что Рамзан Кадыров распорядился построить на этом места "новый, современный, отвечающий всем требованиям детский лагерь".

В это же время, крымские СМИ сообщают, что Чечне передали бывший детский лагерь "Крымпотребсоюза", который был построен в 1970 году. Подконтрольный Кремлю, так называемый Совет министров Крыма издал распоряжение, передав объект из собственности Крыма в собственность Чечни.