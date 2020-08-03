В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
Авария произошла на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.
В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.
Установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.
В полиции говорят, что погибли 36-летний водитель авто ВАЗ и его пассажир, а также две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста. Инцидент произошел вчера около 23:20.
Напомним, в Николаеве водитель автобуса "Рута" выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, в результате чего пострадали 9 человек.