В Киевской области в ДТП погибли четыре человека

В Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

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Установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106.

В полиции говорят, что погибли 36-летний водитель авто ВАЗ и его пассажир, а также две пассажирки автомобиля Daewoo, 23-ти и 29-летнего возраста. Инцидент произошел вчера около 23:20.