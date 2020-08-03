Киевский террорист выдвинул свои требования

В ходе переговоров с правоохранителями террорист, который захватил отделение банка в БЦ Леонардо, выдвинул требования.

Об этом сообщает Страна.

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Как сообщил журналист Богдан Аминов, террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.

За ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZIK. "По распоряжению руководителя операции", – сообщили полицейские.