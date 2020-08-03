Киевский террорист выдвинул свои требования
Злоумышленник требует выхода в прямой эфир.
В ходе переговоров с правоохранителями террорист, который захватил отделение банка в БЦ Леонардо, выдвинул требования.
Об этом сообщает Страна.
Как сообщил журналист Богдан Аминов, террорист требует выхода в прямой эфир. Полиция уже опрашивает телеканалы насчет такой возможности.
За ограждение к бизнес-центру пустили журналистов телеканалов 112, Наш и ZIK. "По распоряжению руководителя операции", – сообщили полицейские.