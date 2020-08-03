В Бердичеве пьяная мать на глазах у прохожих избила грудного младенца. Полиция ничего не смогла сделать

Нетрезвая женщина, гуляя с двумя детьми в парке, начала избивать своего 10-месячного сына за то, что тот громко плакал прямо на улице. Полицейский хотел определить детей в больницу, чтобы не оставлять их с горе-матерью, но в больнице отказали в госпитализации.

В Бердичеве (Житомирская область) случайные прохожие стали свидетелями избиения грудного младенца матерью, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вопиющий случай, как пишут местные СМИ, произошел в парке культуры и отдыха. Женщина, будучи в нетрезвом состоянии, гуляла с детьми в зоне отдыха. Один из малышей был в коляске. Внезапно женщина остановилась и начала избивать 10-месяного младенца, нанося ему удары по голове. Прохожие попытались заступиться за детей, а также сняли происшествие на видео.

На кадрах, которые снял свидетель ЧП Денис Заремский, видно, как женщина сначала нервно трясет коляску, а потом начинает бить ребенка по голове. Очевидцы происшествия вызвали полицию, и в парк прибыл ювенальный инспектор.

Оказалось, что родительница находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в травмпункт и сделали анализ на алкоголь – в крови было обнаружено не менее 2,86 промилле алкоголя (при норме 0,2 промилле, превышение более чем 10 раз!).

Работник полиции пытался разместить детей в отделении городской больницы, так как не хотел оставлять их с неадекватной матерью, а ее отправить в вытрезвитель. Однако детский врач отказалась, заявив, что "нечего свозить сюда этих детей".

В итоге сотруднику полиции пришлось составить только протокол на мать по статье 184 (Невыполнение родительских обязанностей) и отпустить женщину вместе с детьми домой. Как объяснила женщина полицейскому, таким образом она "успокаивает" своего малыша, так как он постоянно плачет.

Известно, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и по некоторым данным, она уже состоит на учете в социальных службах.

Напомним, в Днепре мужчина ногами избил на улице свою сожительницу до сотрясения мозга.