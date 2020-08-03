В Ровенской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. Так, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 47 человек. Среди них – годовалый малыш.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6317 случаев заболевания коронавирусной болезни. Из них 512 детей и 618 медиков", – сообщил он, отметив, что самому старшему инфицированному 69 лет.

По словам Коваля, за последние сутки от инфекции умерла 62-летняя женщина из села Боровое. А выздоровели от коронавируса с начала пандемии 4832 человека.

По состоянию на 3 августа в Украине фиксируют небольшой спад количества случаев коронавируса, за последние сутки заразились еще 990 человек (до этого фиксировалось больше тысячи зараженных в день). Больше всего новых случаев выявили во Львовской области, Киеве, Черновицкой и Харьковской областях.

В мире по состоянию на утро 3 августа было зафиксировано 18 236 072 случаев коронавируса. За минувшие сутки было зафиксировано 217 901 новый случай заболевания. Из 18 млн случаев коронавируса во всем мире, 692 809 случаев COVID-19 оказались летальными.

Напомним, на Филиппинах от коронавируса умер ребенок, который родился 29 дней назад.

А в ЮАР младенец скончался от коронавируса на второй день после рождения.