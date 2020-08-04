Нападение на женщину в поезде: сотрудников Укрзализныци уволят

Работников, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд Киев – Мариуполь и побил женщину, уволят.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Будет уволен проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер резерва проводников вагонного депо и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажир с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях", – сказано в сообщении.

"Укрзализныця" также провела дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем. Кроме того, будет установлен жесткий контроль по соблюдениею ими должностных обязанностей.

Жертва нападения Анастасия Луговая написала на своей странице в Instagram, что в больнице ей становится хуже.

"Сегодня днем ​​после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, так как можно навредить организму", – написала Луговая.

Также она рассказала, что у нее очень сильно болит ухо и для нее самое ужасное – спать ровно и не крутиться.

Напомним, в поезде сообщением "Киев– Мариуполь" ночью 31 июля неизвестный без верхней одежды ворвался в купе к женщине, которая ехала с несовершеннолетним сыном, избил ее и пытался изнасиловать.

Анастасия Луговая рассказала, что ночью 31 июля около трех часов ночи она проснулась от ударов по голове в купе поезда.

Мужчина, одетый лишь в трусы, схватил женщину за горло. Она начала кричать, от чего проснулся ее сын, который также начал кричать и просить не бить маму". Нападавший собирался ударить и ребенка, однако женщина пообещала выполнить его требования, и попросила не трогать сына. Женщина была вынуждена пойти в купе к злоумышленнику, но тем временем громко заплакал ее сын, и она под предлогом его успокоить смогла убежать от нападавшего. Спустя сутки женщина опубликовала свое селфи с разбитым лицом.