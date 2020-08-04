ВідкритіНібиВперше : Компанія Кока-Кола запускає нову кампанію вперше з початку карантину

Кампанія починається з маніфесту про зміни, який написав відомий британський поет-декламатор George The Poet

У квітні Компанія Кока-Кола тимчасово призупинила усі заплановані маркетингові активності у всьому світі та спрямувала свої ресурси на підтримку спільнот. За допомогою грантів The Coca-Cola Foundation Компанія разом зі своїми партнерами-ботлерами зобов’язалась перерахувати понад 100 мільйонів доларів по всьому світу місцевим неурядовим організаціям, які допомагають боротися з Covid-19. В Україні за сприяння Товариства Червоного Хреста ця допомога полягала у закупівлі обладнання для 6-ти лікарень з різних регіонів країни, які були активно залучені до лікування пацієнтів з Covid-19. Також лікарням було надано воду та напої – більше 100 000 пляшок для лікарів та пацієнтів.

Запуск кампанії #ВідкритіНібиВперше позначає період культурних та соціальних змін. Вона починається з маніфесту, написаного спеціально для Кока-Кола відомим британським поетом-декламатором George The Poet.

Познайомитись з українською версією #ВідкритіНібиВперше

Цей маніфест проголошує перспективи нових можливостей, які з’явилися в умовах карантину, і закликає усіх нас «бути відкритими ніби вперше» та цінувати все, що нас оточує. George у своєму маніфесті спонукає «бути відкритими до змін», оцінювати речі з нової точки зору і знаходити потенціал у цій «новій реальності».

Як зазначив Камран Іскандаров, генеральний менеджер Кока-Кола Україна: «Кампанія #ВідкритіНібиВперше – про те, що поняття норми змінилося, і наша задача – адаптуватися до нових умов, щоб робити світ кращим. Це основна причина того, чому, наприклад, зараз ми спрямовуємо нашу підтримку саме місцевим готелям, кафе та ресторанам. Ресторани – це частина нашого життя, ми – соціальні істоти, нам хочеться зустрічатися, бачитися з друзями, і ресторани – це те місце, яке нас об’єднує. І зараз вони повертаються, хоча всі ми усвідомлюємо, що нова реальність буде іншою».

Кампанія #ВідкритіНібиВперше матиме багато проявів упродовж року, серед яких – підтримка готелів, кафе та ресторанів, які є осередками спілкування у місцевих спільнотах і які зараз відновлюють свій бізнес.

В Україні ці ініціативи спрямовані на підтримку партнерів у сфері HоRеCа і включатимуть:

Classified - Confidential

Допомогу креативними рішеннями.

Освітній курс у партнерстві з EdEra, який розкриває особливості «нової норми» – нової реальності, у якій ми тепер живемо.

Оптимістичні та надихаючі відеоісторії наших партнерів зі сфери HoReCa, що живуть у «новій нормі».

У такий спосіб Кока-Кола допомагає індустрії гостинності повідомити: «Ми знову відкриті і чекаємо на вас».

Всесвітня кампанія #ВідкритіНібиВперше (#openlikeneverbefore) має не меті створити нове соціальне поле, в якому люди говоритимуть про те, як відкритість до нового зможе змінити різні аспекти їхнього життя на краще.