В Киеве собираются застроить охранные зоны вокруг музея "Пирогово", – активисты

Активисты и общественники Киева забили тревогу в связи с застройкой охранной территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово".

О новой попытке застройки "Пирогово" на своей странице в Facebook заявил активист Михаил Погребиский.

В частности, активист заявил, что завтра утром, 5 августа, на заседании Хозяйственного суда Киева будет решаться судьба одного из участков в буферной зоне Национального природного парка.

"Заседание будет проходить по иску Прокуратуры Киева к заказчику строительства – ООО "Агрокомбинат "Хотовский" и госрегистратору, который незаконно зарегистрировал право аренды земельного участка с кадастровым номером 8000000000:79:107:0002 площадью 16,0345 гектаров", – написал Погребиский.

По его словам, с этого земельного участка начнется "наступление строительной мафии" на другие земельные участки вокруг музея, при этом будут уничтожены его охранные зоны, а также зона охраняемого ландшафта города Киева и территория Южного исторического ареала Киева.

Согласно актуальному земельному кадастру Украины, указанный участок (8000000000:79:107:0002) площадью 16 га, находится в коммунальной собственности и предназначен для постройки жилых, жилищно-строительных, гаражно и дачно-строительных кооперативов.

На предыдущем заседании, 23 июля Апеляционный суд Киева запретил ООО Агрокомбинат "Хотивский" и любым другим лицам "совершать любые действия по проведению подготовительных (в том числе, удаление зеленых насаждений), строительных и изыскательских работ" на указанном земельном участке на время судебных разбирательств. Истцом является Прокуратура Киева.

В одном из недавних расследований земельного "дерибана" Киевской области журналисты Bihus.Info опубликовали документ, датированный маем 2018 года о передаче 230 гектаров возле музея "Пирогово" в Киеве под застройку Андрею Иванову – бизнес-партнеру застройщика Василия Хмельницкого, и Степану Черновецкому – сыну бывшего мера Киева Леонида Черновецкого. Сообщалось также, что киевский бизнесмен Вадим Столар должен был помочь в решении этого вопроса в Киевсовете.

Как известно, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины расположен на южной окраине Киева, в Голосеевском районе, близ поселка Пирогов. Окружение Черновецкого пыталось вывести этот земельный участок под строительство еще в 2007 году. Тогда Киевсовет отдал землю ряду фиктивных кооперативов, но решение обжаловали в судах и земля вернулась городу.

Суды за эту територию не прекращаются с 2014 года. В 2015 году в программе журналистских расследований "Наші Гроші" рассказали каким образом к застройке охраняемых территорий музея причастна прокуратура Киева.

Напомним, Киевсовет еще в 2006-2008 годах раздал застройщикам 28 земельных участков вокруг музея. Причем изначально их выделяли на сельскохозяйственные нужды, а потом вдруг разрешили строительство.