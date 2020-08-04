В Харькове девушка-автолюбитель оставила свое транспортное средство на дороге таким образом, что перегородила движение трамваев. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Труха Харьков.

В кадре видно, как девушка в спешке бежит к своему автомобилю, возле которого уже остановился трамвай из-за невозможности проехать дальше. После этого последовал диалог водителя трамвая с нарушительницей, но о его содержании можно только догадываться.

"Героиня парковки" была вынуждена сесть в свою машину с противоположной стороны, потому что дверь со стороны водителя заблокировал трамвай.

"Если тебе всегда хотелось посмотреть, как выглядит "олень дня", то этот день настал. Классика на Сумском рынке", – говорится в подписи к видео.

Напомним,"поющего ректора" Михаила Поплавского оштрафовали в центре Киева за неправильную парковку.