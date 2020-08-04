В Карпатах не было ни одной лавины за сезон, – метеорологи
Специалисты назвали прошедший лавинный сезон в украинских Карпатах аномальным.
Снеголавинный сезон 2019-2020 года в украинских Карпатах был необычным по разным показателям, поскольку за весь сезон там не сошла ни одна лавина.
Об этом сообщается на странице в Facebook "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".
"В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам", – говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, о высоте снежного покрова, температурном режиме, осадках.
В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождения ни одной лавины", – добавили метеорологи.
Согласно отчету, зимний сезон в украинских Карпатах был теплым, малоснежным и кратковременным.
Помимо малоснежной зимы, причиной отсутствия лавин называется зарастание склонов гор кустарникамиотсутствие значительных метелей и оттепелей.
Кроме того, за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности.
Для справки
Лавина представляет собой некий объем снежной массы, которая несется со скоростью 20-30 м/с и часто наносит довольно ощутимый урон, вплоть до смертельного исхода.
Напомним, ранее в Карпатах сошли две лавины.