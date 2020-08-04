Снеголавинный сезон 2019-2020 года в украинских Карпатах был необычным по разным показателям, поскольку за весь сезон там не сошла ни одна лавина.

Об этом сообщается на странице в Facebook "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

"В Карпатах снеголавинный сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам", – говорится в сообщении.

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Речь идет, в частности, о высоте снежного покрова, температурном режиме, осадках.

В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождения ни одной лавины", – добавили метеорологи.

Согласно отчету, зимний сезон в украинских Карпатах был теплым, малоснежным и кратковременным.

Помимо малоснежной зимы, причиной отсутствия лавин называется зарастание склонов гор кустарникамиотсутствие значительных метелей и оттепелей.

Кроме того, за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровня снеголавинной опасности.

Для справки

Лавина представляет собой некий объем снежной массы, которая несется со скоростью 20-30 м/с и часто наносит довольно ощутимый урон, вплоть до смертельного исхода.

Напомним, ранее в Карпатах сошли две лавины.