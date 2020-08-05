Статистика коронавируса в Украине на 5 августа: зарегистрирован новый антирекорд

По состоянию на 5 августа в Украине зафиксирован 1271 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 75 490, из них 1 788 скончались (+24 за сутки), 41 527 пациентов выздоровели (+914). Таким образом, продолжают болеть 32 175 человека.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. В Кировоградской области не обнаружили ни одного нового больного.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 223 заболевших (+156 за сутки);

– Киев – 8 812 (150);

– Ровенская – 6 442 (87);

– Черновицкая – 6 298 (69);

– Закарпатская – 5 462 (78);

– Ивано-Франковская – 5 168 (127);

– Волынская – 4 239 (56);

– Харьковская – 4 239 (146);

– Киевская – 3 942 (65);

– Одесская – 3 638 (93);

– Тернопольская – 3 149 (28);

– Винницкая – 2 880 (32);

– Житомирская – 2 009 (42);

– Днепропетровская – 1 474 (15);

– Хмельницкая – 1 232 (32);

– Черкасская – 959 (4);

– Донецкая – 926 (23);

– Черниговская – 920 (11);

– Запорожская – 871 (20);

– Кировоградская – 711 (-);

– Николаевская – 658 (10);

– Сумская – 570 (10);

– Полтавская – 472 (6);

– Херсонская – 236 (-);

– Луганская – 135 (5).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.