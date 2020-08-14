A136 Highlight House – космос возможностей

30 мая 2020 года состоялся успешный пилотируемый полет корабля Crew Dragon Илона Маска, владельца Tesla, самой хайповой компании по производству электромобилей. Именно они сделали из машин, работающих на электричестве, культ.

За футуристичной, космической архитектурой ЖК А135 высотой в 105 метров скрывается концепция модернизированного вертикального города. В нем учтены все интересы и приоритеты его жителей. Будущим жильцам предлагают даже больше, чем они ожидают. Так и Илон Маск дает больше, чем мы представляем в своих самых смелых мечтах.

Предвосхищая ожидания: сервис пятизвездочного отеля

На первом этаже раскинулся роскошный дизайнерский лобби с камином и библиотекой, комната для массажа и косметологический кабинет, куда жильцы позовут своего личного мастера. Довольно продуманный ход: у многих из нас есть свои собственные массажисты и косметологи, которых мы не меняем, полностью вверяя им свое здоровье и красоту.

Прямиком из лобби жильцы выйдут в уютный патио: зеленый двор с каминами, перголами, лаунжем, кофе поинтом и баром. Подобный формат часто встречается в пятизвездочных отелях и напоминает об отпуске, где многие вещи делают за тебя, предоставляя возможность наслаждаться отдыхом.

A136 Highlight House в полной мере отвечает параметрам дорогих отелей – консьерж-сервис, комфорт и да – уникальные услуги пятизвездочных отелей, которые предоставляют в А136 круглосуточно.

На гребне мировых трендов: stay home concept

Жилой комплекс А136 поднялся на новую ступень в развитии элитной недвижимости Киева. Он попал в самый центр стремительно меняющейся социальной парадигмы, которая подобно светодиодной вывеске в ночи мигает на каждом углу – stay home, дорогой друг!

A136 Highlight House вписался в контекст киевских и мировых трендов. Он предоставил возможность работать, жить в одном месте и сберечь время на дорогу в офис - первые этажи занимают офисные помещения с отдельными скоростными лифтами. Покидайте свой дом только для того, чтобы отправиться в путешествие. И то, А136 подарит вам возможности для развлечений – на его территории находится гольф стимулятор, party room, зеленый лаундж с баром и кофе поинт на первом этаже, и панорамная терраса с летним кинотеатром на пятом этаже.

Переоценка жизненных устоев: первый в Киеве коливинг премиум класса

Новый формат совместного арендного жилья – небольших по площади апартаментов с общей кухней, коливинг А136 находится на пятом этаже. Его преимущества точно оценят миллениалы – поколение шеринга, – у которых есть финансовая возможность, но нет желания покупать жилье, отдавая предпочтение съемному.

Здесь же расположен коворкинг, отдельная комната для встреч или конференций, развлекательное пространство, гольф-стимулятор, party room для тех, кто хочет отметить день рождения и детские праздники, спортзал с кардиотренажерами. Для летних развлечений предполагается частная терраса с лаунж-зоной и летним кинотеатром.

Равновесие между уютом и энергией города: локация

А136 Highlight House строится в динамическом центре города, где все на расстоянии не более 15 минут: парк Заньковецкой, галерея М17, ТРЦ Ocean Plaza, Владимирский рынок, НСК Олимпийский, 10 школ и детских садов. Поэтому родителям будут спокойны за безопасность своего ребенка. У самого ЖК закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением 24/7, собственной охраной, контролем доступа и системой считывания автономеров.

Чтобы добраться до любимых мест шопинга или бизнес-центров, понадобится минимум времени. Дорога на автомобиле в цифрах выглядит более чем радужно: ARENA CITY – в 8 и 9 минутах езды, до ТРЦ GULLIVER можно добраться за 9 минут, а до ЦУМ, ТЦ Silver Breeze и ТРЦ MANDARIN PLAZA – 10–11 минут хода на авто.

Между физикой и эстетикой: дизайн и архитектура

А136 Highlight House - 33 этажа уюта и эстетики, огромные 3-метровые окна, в которых отражаются плывущие облака, и потрясающая панорама города. Дорогие материалы и утонченный дизайн не нарушают даже супертехнологичные инженерные решения – индивидуальные вентиляционные системы с очисткой свежего воздуха с улицы от вредных газов, неприятных запахов и аллергенов, для которых спроектированы специальные помещения внутри здания, чтобы сохранить архитектурное единство фасадов.

К слову, о фасадах. Выполненные из стекла и металла, они пропускают и умножают свет, придают зданию легкость и прозрачность, органично вписываются в киевское урбанистическое пространство, позволяя жителям наслаждаться ритмом оживленного города.

Теперь это новая реальность, которую для жителей А136 Highlight House создала группа компаний DIM.