По мнению Анатолия Матиоса, после взрыва в Бейруте украинское правительство должно было назначить инспекцию техногенно-опасных мест в стране.

В Киеве в районе станции метро "Академгородок" еще совсем недавно хранились пять контейнеров бериллиевой пыли, которая после вдыхания может за несколько месяцев убить человека.

Об этом заявил бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

"На Академгородке, тут, рядом, недалеко (в Киеве. – Ред.) до недавнего времени хранились 5 контейнеров бериллиевой пыли. Это страшнее радиации в сто крат. Для чего она была – этой пылью шлифовали зеркала на одном из военных заводов Киева, для лазерных зеркал... Недавно забрали. Ничего не говорит о смерти, вдохнул, угас за два месяца. Нет диагностики, нет лечения", – сказал Матиос.

По его словам, в Украине еще много подобных хранилищ, но называть он их публично не стал.

Также, по мнению Матиоса, после взрыва в Бейруте украинское правительство должно было назначить инспекцию техногенно-опасных мест в стране.

Бериллиоз – профессиональное заболевание; воспаление соединительной ткани легких, вызванное вдыханием пыли или паров, которые содержат бериллий. Бериллиозу в основном подвержены работники космической промышленности. Наиболее токсичными соединениями бериллия являются фтороксид, фторид и хлорид бериллия.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Порт столицы Ливана уничтожен полностью, от взрыва пострадала половина городских построек. Выбиты стекла и витрины не только в прилегающих к порту кварталах, но и в радиусе 20 км.

Согласно результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стало бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов.

После взрыва в порту Бейрута город определили как зону масштабного бедствия. На данный момент известно о 135 убитых и 5000 раненых.