Статистика коронавируса в Украине на 6 августа: снова зарегистрирован новый антирекорд
Больше новых случаев зафиксировали во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях, а также в Киеве (180).
По состоянию на 6 августа в Украине зафиксирован 1318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Общее количество подтвержденных случаев достигло 76 808, из них 1 819 скончались (+31 за сутки), 42 524 пациентов выздоровели (+997). Таким образом, продолжают болеть 32 465 человек.
В сутки больше новых случаев зафиксировали во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях, а также в Киеве (180).
Статистика по регионам:
– Львовская область – 10 420 заболевших (+197 за сутки);
– Киев – 8 992 (180);
– Ровенская – 6 538 (96);
– Черновицкая – 6 383 (85);
– Закарпатская – 5 539 (77);
– Ивано-Франковская – 5 295 (127);
– Волынская – 4 108 (44);
– Харьковская – 4 381 (142);
– Киевская – 3 980 (38);
– Одесская – 3 748 (110);
– Тернопольская – 3 177 (28);
– Винницкая – 2 898 (18);
– Житомирская – 2 036 (27);
– Днепропетровская – 1 492 (18);
– Хмельницкая – 1 257 (25);
– Черкасская – 969 (10);
– Донецкая – 941 (15);
– Черниговская – 937 (17);
– Запорожская – 890 (19);
– Кировоградская – 713 (2);
– Николаевская – 666 (8);
– Сумская – 594 (24);
– Полтавская – 477 (5);
– Херсонская – 242 (6);
– Луганская – 135 (-).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Отметим, что в Украине наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки фиксировалось 26 июня (1109), 30 июля (1197) и 5 августа (1271).