Статистика коронавируса в Украине на 6 августа: снова зарегистрирован новый антирекорд

Больше новых случаев зафиксировали во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях, а также в Киеве (180).

По состоянию на 6 августа в Украине зафиксирован 1318 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев достигло 76 808, из них 1 819 скончались (+31 за сутки), 42 524 пациентов выздоровели (+997). Таким образом, продолжают болеть 32 465 человек.

В сутки больше новых случаев зафиксировали во Львовской (197), Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях, а также в Киеве (180).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 420 заболевших (+197 за сутки);

– Киев – 8 992 (180);

– Ровенская – 6 538 (96);

– Черновицкая – 6 383 (85);

– Закарпатская – 5 539 (77);

– Ивано-Франковская – 5 295 (127);

– Волынская – 4 108 (44);

– Харьковская – 4 381 (142);

– Киевская – 3 980 (38);

– Одесская – 3 748 (110);

– Тернопольская – 3 177 (28);

– Винницкая – 2 898 (18);

– Житомирская – 2 036 (27);

– Днепропетровская – 1 492 (18);

– Хмельницкая – 1 257 (25);

– Черкасская – 969 (10);

– Донецкая – 941 (15);

– Черниговская – 937 (17);

– Запорожская – 890 (19);

– Кировоградская – 713 (2);

– Николаевская – 666 (8);

– Сумская – 594 (24);

– Полтавская – 477 (5);

– Херсонская – 242 (6);

– Луганская – 135 (-).