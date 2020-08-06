Мировая премьера “Пасторалей 2020” Валентина Сильвестрова на Odessa Classics

Мировая премьера “Пасторалей 2020” Валентина Сильвестрова на Odessa Clas...

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Большая мировая премьера нового произведения Валентина Сильвестрова произойдет на фестивале Odessa Classics. 9 пьес для скрипки и фортепиано живой гений украинской и европейской классической сцены написал специально для пианиста Алексея Ботвинова и скрипача Даниэля Хоупа - по заказу Odessa Classics и Бетховенского дома в Бонне (Beethoven-Haus).

Его должны были представить в Одессе еще 5 июня - во Всемирный день окружающей среды. “Пасторали-2020” - музыкальная аллюзия на великую “Пасторальную” симфонию Бетховена. В этот день Beethoven-Haus проводил крупную природозащитную арт-акцию и Сильвестровские “Пасторали-2020” должны были стать ее торжественным финалом. 

Пандемия и карантин помешали полной мировой премьере произведения. Однако, частично оно было представлено в онлайн-трансляции - фрагмент музыки украинского гения представили британский скрипач Даниэль Хоуп и немецкий пианист Себастиан Кнауэр. То, что оба - хедлайнеры фестиваля Odessa Classics - не совпадение.

В эфире “Немецкой волны” исполнители передали привет Украине и фестивалю-партнеру и указали, что это только часть новой музыки. https://www.facebook.com/watch/?v=710397893090428

15-го августа в легендарном Одесском оперном “Пасторали-2020” представят полностью. Музыку Валентина Сильвестрова сыграют Алексей Ботвинов и Даниэль Хоуп.

Валентин Сильвестров, композитор: “В наше время, когда главной задачей геополитики является не завоевание и не покорение, а спасение Земли от экологических катастроф, снова возникает, как во времена Бетховена и Руссо, актуализация Пасторали как земного рая, который необходимо восстановить. С такими мыслями я написал свою “Пастораль”, посвященную Бетховену и его “Пасторальной” симфонии”.

Алексей Ботвинов, пианист, президент Odessa Classics: "Творчество Валентина Сильвестрова - достояние не только украинской, но и мировой культуры. Я очень горжусь, что проект состоялся, и его новое творение родилась благодаря инициативе фестиваля ODESSA CLASSICS, которая была поддержана Бетховенским домом и ее услышал весь мир в этом уникальном проекте глобального масштаба. Хотя бы частично. Но теперь - время услышать “Пасторали-2020” в полной версии. С нетерпением жду концерт в Одесской опере 15 августа, где мы с гением скрипки Даниэлем Хоупом сможем разделить с публикой фестиваля наше восхищение этой особой музыкой".

Даниэль Хоуп, скрипач, президент Beethoven-Haus Bonn: “Сильвестров - один из крупнейших композиторов нашего времени. И один из последних представителей крупного поколения, в который входит Альфред Шнитке и Арво Пярт - два моих героя. Новое произведение написано по заказу Бетховенского дома и фестиваля Odessa Classics. Это прекрасный фестиваль в Украине. Мы с Себастианом Кнауэр приезжаем туда регулярно. Мистер Сильвестров - один из крупнейших украинских композиторов. В каком-то смысле новая музыка - знак дружбы между Украиной и Германией и между нашими 2 фестивалями”.