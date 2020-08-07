БИЗНЕС ТРАБЛШУТЕР ГАЛИНА ШАБШАЙ: СОВЕТЫ, КОТОРЫЕ Я ДАЮ, ПОМОГАЮТ СЭКОНОМИТЬ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Галина Шабшай – бизнес траблшутер, эксперт номер один в мире по определению «Исходного кода бизнеса», а также по эннеатехнологиям и эннеатипологии. Автор более 30 книг по эмоциональному интеллекту и типам мышления у взрослых и детей. На консультацию к Галине Шабшай обращаются бизнесмены со всего мира. Чтобы втиснуться в насыщенный график Галины Николаевны и записать это интервью, нам пришлось ждать более полугода! Но сегодня, наконец, Галина Шабшай поделится своим бесценным опытом и расскажет о том, какие проблемы решает траблшутер, и почему ее авторские методики спасают бизнесы.

- Галина, среди бизнесменов о Ваших инновационных технологиях ходят легенды! Наверняка, многие уже знают о технологии 4D. Хочется услышать из первых уст, чем же она уникальна?

- Технология 4D – это запатентованная мною в США инновационная разработка, которая позволяет собственнику бизнеса не просто четко увидеть ситуацию, в которой находится бизнес, но и найти нестандартные пути ее развития. Это реальная помощь в ситуациях, где стандартные алгоритмы не работают. Нестандартное мышление – ключевой инструмент траблшутера, за счет которого он создает новые алгоритмы, то есть прописывает новый бизнес сценарий, владелец применяет его, и бизнес начинает работать лучше, эффективнее, прибыльнее, где-то легче – все зависит от задачи, которую ставит перед траблшутером собственник. По большому счету это человек, который приходит и в короткое время – от 2 недель до 2-3 месяцев – решает любую проблему. После того как ситуацию стабилизировали, к работе приступает стратегический консультант. По утвержденному сценарию за полгода-год он может вывести компанию на те цели, задачи и мечты, которые хочет получить собственник.

- Помимо уже упомянутой технологии 4D, Вы являетесь автором уникальной диагностики, расскажите, как она работает?

- Да, вместе с мужем мы создали уникальную систему. Перед тем как создать бизнес сценарий для решения сложного вопроса, мы делаем диагностику ситуации. Мы назвали это «Диагностика Исходного кода бизнеса», также делаем «Диагностику Исходного кода владельца бизнеса» и «Диагностику Исходного кода команды». Если в технологии 4D мы работаем непосредственно с собственниками, то Исходные коды помогают разобраться в ситуации на всех уровнях бизнеса. И только после того как мы проводим четкую, ясную диагностику, мы понимаем все возможности, которыми обладает собственник, команда, бизнес, и все критические точки, которые на данный момент присутствуют у самого собственника, как у личности и управленца, у команды, как у суммарной единицы человеческого ресурса, и у бизнеса. Оценив, проанализировав ситуацию, мы создаем бизнес сценарий, который является способом достижения той цели, которую поставил перед собой собственник. Ну вот, например, мы работали с владельцем крупного фармацевтического бизнеса в Узбекистане. За 3 года мы сэкономили собственнику более двух миллионов долларов, отказавшись от услуг внешней управляющей компании, которая при ближайшем рассмотрении оказалась банальной выкачкой денег.

- С какими проблемами обычно к Вам обращаются?

- Бизнес может зайти в тупик, потерять эффективность по разным причинам, и запросы поступают самые разные, но все они сводятся к одному – собственник вовлечен в бизнес, находится внутри проблемы, он не видит ее со стороны, соответственно не видит вариантов решения этой проблемы. Одна из главных задач траблшутера помочь собственнику подняться над ситуацией, чтобы увидеть ее всецело. Часто приходится открывать руководителю глаза на его ближайшее окружение, которое ведет себя не так, как надо. Вот у нас был такой кейс, мы помогли руководителю компании убрать человека, который, по большому счету, просто занимался лозунгами, мотивировал и эмоционально поддерживал руководителя, а технически никаких решений никогда не давал. Когда мы его убрали, ситуация сразу выровнялась, и компания выросла в прибыли практически на тридцать процентов. Когда проблема устранена, собственник получает контроль над ситуацией и восстанавливает уверенность в себе, что очень важно для собственников бизнеса.

Еще одна ключевая проблема бизнеса, с которой частой сталкиваемся, это преемственность. Бизнес постсоветского пространства достаточно молодой и неокрепший. А в частности, семейный бизнес находится, как я называю, в «эре вымирающего собственника», потому что отцы, которые в 90-е успели ухватить момент, вырваться вперед, они сейчас уже находится в том возрасте, когда пора передать свое дело преемникам. А преемники часто не готовы принять дело, так как у отцов не было достаточно времени, чтобы этих преемников воспитать. В эру вымирающего собственника выживут только бизнесы, чьи преемники будут достаточно сильны, чтобы выдержать конкуренцию и действительно сделать династический бизнес, красивый, вечный, сильный, как это сделали в других странах, где бизнес ведется семьями в течение сотен лет.

- У вас, кстати, тоже семейный бизнес! Ведь Ваш муж – Ефим Михайлович Шабшай – известный семейный траблшутер. Как получилось, что у Вас целая семья траблшутеров?

- Дело в том, что во всех своих собственных бизнесах мы всегда шли непроторенными путями, ведь самые трудные пути – они самые короткие на самом деле. Каждый в своей сфере мы были людьми, которые решали самые сложные вопросы. И вот к нам однажды пришел наш друг, владелец крупной IT-компании, и начал рассказывать за бокалом вина какую-то историю. Мы с ходу предложили ему схему, которая, как оказалось потом, помогла ему в течение года выиграть порядка четырех миллионов долларов. И мы задумались, мы поняли, что советы, которые мы даем, то знание, которое мы имеем, оно нестандартное, оно очень крутое, и мы решили двигаться в этом направлении.

- Допускаю, что в нашей стране собственники бизнесов – это преимущественно мужчины. Как они реагируют, когда такая хрупкая женщина, как Вы, начинает решать такие серьезные вопросы?

- Вы знаете, я уже привыкла, что первая реакция: «ой, ну девушка, что там она может посоветовать», но Вы знаете, это впечатление ненадолго. Через 10 минут общения собственники в шоке, что женщина может мыслить быстрее и острее, чем они сами. Когда я начинаю работать, сомнений просто не остается. Ведь советы, которые я даю, помогают сэкономить миллионы долларов.

- Почему собственнику сложно мыслить нестандартно? В чем проблема?

- Проблема собственников в том, что практически все они состоят в секте трудоголиков. Да, именно в секте и не могут из нее выйти без помощи со стороны. И только те, кто научился высвобождать свое время и внимание для себя, имеет возможность нестандартно мыслить.

- А что такое «нестандартное мышление»?

- Это свобода, свобода во всем: мыслях, действиях и чувствах. Но для этого необходим ресурс свободного времени и внимания. Для того, чтобы дать возможность собственникам бизнеса попробовать нестандартные способы решения ситуаций мы создали бизнес-шоу. Часто участниками становятся именно семейные бизнесы.

- Ходят слухи, что на Ваше легендарное бизнес-шоу места бронируются за полгода, а то и за год. В чем секрет?

- Мы придумали и впервые провели эту бизнес игру в 2005 году, до того как это стало мейнстримом. Ценность семейного баттла в неповторимом опыте, который получают участники. Это концентрат знаний. Чтобы накопить его в обычных условиях, нужны годы! У нас участники приобретают эти знания и опыт всего за пару недель. В баттле участвует вся семья, поэтому дети, проживая реальные бизнес ситуации, получают возможность поучиться у родителей, вникнуть и понять, как вообще работает бизнес. Из безусловных преимуществ семейного бизнес-шоу – сплочение семьи! Отец семейства руководит своей семьей как командой. В процессе игры участники понимают, на кого внутри семьи реально можно надеяться, видят на практике все рабочие качества, не проявленные ранее возможности и так далее. Ну и, конечно, полезные знакомства с бизнесменами из разных стран мира! К нам съезжаются отовсюду, потому что программа абсолютно уникальна, нигде в мире не представлен проект работы с семейными бизнесами вот таким способом, и мы считаем его очень перспективным. Сейчас мы ведем переговоры с различными инвесторами из Америки и Израиля, чтобы масштабировать этот проект по всему миру. Счастливых и успешных людей становится больше, а это результат, ради которого мы работаем!