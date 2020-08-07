На предприятии Киевхлеб зафиксировали вспышку коронавируса

Цех закрыт на карантин, проходит усиленная дезинфекция. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

В Киеве зафиксированоа вспышка коронавируса среди сотрудников предприятия "Киевхлеб".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными", – сообщил он.

Цех закрыт на карантин, проходит усиленная дезинфекция. Все больные и контактные лица находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Соломенском районе столицы заболел один из специалистов районного управления образования.

Всего за сутки в Киеве обнаружили 186 новых случаев коронавируса. 11 – у детей.

Заболели 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет, 7 девочек – от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус победили 3163 жителя Киева.

По состоянию на 7 августа в Украине зафиксировано 1453 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев достигло 78 261, из них 1 852 скончались (+33 за сутки), 43 055 пациентов выздоровели (+531). Таким образом, продолжают болеть 33 354 человека.