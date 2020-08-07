И мандат не помешал. На Львовщине депутат прямо на улице избил женщину

Пострадавшая сообщила об избиении в полицию. Позже стало известно, что ее обидчик – депутат Сколевского райсовета Степан Цмоканич. Момент избиения попал на камеру, причем позже депутат накинулся с кулаками и на мужчину, который снимал все происходящее.

В Сколе, Львовская область, местный депутат Степан Цмоканич избил 53-летнюю женщину и мужчину, на каммеру которого попал инцидент с самоуправством депутата райсовета.

В полиции сообщили, что инцидент случился во вторник, 4 августа, около 18.00. На оперативную линию "102" поступило сообщение от 53-летней жительницы города Сколе о том, что на улице Василия Стуса ее избил 48-летний знакомый.

Позже выяснилось, что нападавший - депутат Сколевского райсовета Степан Цмоканич. Это стало известно после того, как в сети появилось видео с избиением женщины. Видео обнародовал в Facebook очевидец Макс Мадоф в четверг, 6 августа.

На ролике видно словесную перепалку Степана Цмоканича с неизвестной женщиной возле дома в городе Сколе. Депутат с голым торсом спорил с женщиной, а затем нанес ей удар в лицо, в результате чего женщина упала на землю. После этого депутат напал и на мужчину, который снимал конфликт на камеру.

"По факту дознаватели Сколевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, 18 июля в маршрутке в Днепре несколько пенсионерок и мужчина избили женщину. Ее обидчика уже нашли и "наказали".