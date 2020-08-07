Офис генпрокурора расследует преступления более 100 иностранных наемников на Донбассе

Если вина будет доказана, иностранцам может грозить пожизненное лишение свободы.

Офис генерального прокурора начал расследование против более 100 иностранцев, которые, вероятно, участвовали в преступлениях против Украины на оккупированной части Донбасса в составе незаконных вооруженных формирований, подконтрольных России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие смогло установить, что в составе боевиков против Украины начиная с 2014 года воевали граждане следующих стран: 2 гражданина Болгарии, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии.

Отмечается, что иностранные наемники находились в составе различных подразделений НЗФ, подконтрольных стране агрессору, в частности в так называемом 14 батальоне территориальной обороны "Призрак", 11 отдельном мотострелковом полку "Восток", 7 отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1 отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формирований "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и так далее.

Читайте также: Диверсант в Луганской области хотел взорвать резервуары с аммиаком

Досудебное расследование этих уголовных правонарушений осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ. В случае доказательства вины иностранцам может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в составе российских вооруженных формирований в боевых действиях принимал участие гражданин Чили. Он воевал в т. н. "Полку Всевеликого войска Донского", участников которого готовили в РФ и перебросили на Донбасс из Ростовской области.

Ранее во время обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил, украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации.