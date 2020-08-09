Статистика коронавируса в Украине на 9 августа: зафиксировано 1199 новых случаев

По состоянию на 9 августа в Украине зафиксировано 1199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерли 1897 пациентов с коронавирусом (18 за последние сутки), выздоровели 43 972 человек (+317).

Львовская область является лидером по распространению болезни – там за сутки зафиксировали 125 новых заражений и 3 летальных исхода.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 10 851 заболевших (125 за сутки);

– Киев – 9498 (120);

– Ровенская – 6840 (93);

– Черновицкая – 6669 (104);

– Закарпатская – 5765 (68);

– Ивано-Франковская – 5676 (124);

– Харьковская – 4784 (123);

– Волынская – 4282 (56);

– Киевская – 4176 (48);

– Одесская – 4165 (96);

– Тернопольская – 3289 (32);

– Винницкая – 2974 (19);

– Житомирская – 2131 (30);

– Днепропетровская – 1547 (22);

– Хмельницкая – 1346 (23);

– Черкасская – 1022 (26);

– Донецкая – 975 (10);

– Черниговская – 1014 (23);

– Запорожская – 937 (18);

– Кировоградская – 721 (3);

– Николаевская – 705 (9);

– Сумская – 668 (15);

– Полтавская – 494 (3);

– Херсонская – 267 (8);

– Луганская – 153 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.