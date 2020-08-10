Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны, – Степанов
За минувшие сутки наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно во Львовской области.
Во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны. За минувшие сутки наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано именно в этой области.
Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
"У нас растет число людей, которые госпитализуются. Львовская область перешла порог по 50-процентной заполненности коек в больницах первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны", – сказал министр.
Степанов отметил, что за последние сутки в области зафиксировали 130 случаев заражения.
Он также добавил, что всего в стране в больницах второй волны предусмотрено 10237 койко-мест для заболевших.
"Эти больницы второй волны имеют 851 реанимационную кровать и 1442 аппарата искусственной вентиляции легких", – добавил он.
По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировано 1008 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957.