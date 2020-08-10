Пострадали трое. У супермаркета в Запорожье устроили стрельбу из-за парковки

В воскресенье, 9 августа, в Запорожье возле супермаркета случился скандал из-за парковки. Повздорили ровесники, мужчина и женщина хорошо за 40. Словесной дуэлью дело не закончилось: женщина прыснула в глаза своему оппоненту слезоточивым газом, а он ее оттолкнул, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Женщина по телефону вызвала на помощь сына. Молодой парень схватил нож и принялся резать скаты на микроавтобусе Volkswagen, который принадлежит обидчику матери.

Порезанные скаты

"В ответ на это владелец микроавтобуса достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону молодого человека", - уточнили в полиции.

Молодой соперник, видимо, оказался, сильнее, потому что в ходе драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

Сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину на месте совершения преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По информации пресс-службы Областного центра экстренной медицинской помощи, во время драки пострадали все трое. Мужчина 48 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, проникающее ранение правого бедра, левого предплечья, травму живота. Его 26-летний оппонент получил огнестрельное ранение правого плеча, поясничной области, крестцового отдела. Женщина 49 лет получила закрытую травму левого колена. Пострадавшие госпитализированы.