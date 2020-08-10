Впервые за последние полвека украинский музыкант записал диск на легендарном лейбле Deutsche Grammophon

В 2020 году на Deutsche Grammophon выходит премьерный диск украинского пианиста, Президента фестиваля Odessa Classics, Народного артиста Украины Алексея Ботвинова.

Это совместный проект со всемирно известным скрипачом Даниэлем Хоупом, Artist in Residence фестиваля Odessa Classics, имеющим эксклюзивный контракт с этой легендарной звукозаписывающей компанией.

Ранее на Deutsche Grammophon записывались такие музыканты мирового масштаба, тесно связанные с Одессой, как Эмиль Гилельс, Давид Ойстрах и Святослав Рихтер.

Осенью 2019 года Алексей Ботвинов и Даниэль Хоуп на немецком лейбле записали уникальные разностилевые произведения Альфреда Шнитке. Даже самая искушенная публика услышит много сюрпризов. На сцене Одесской оперы 15 августа в рамках Odessa Classics 2020 звездный дуэт сыграет мировую премьеру программы еще до релиза диска. Прозвучат "Сюита в старинном стиле", Соната №1, части 3 и 4, "Поздравительное рондо", "Танго в сумасшедшем доме","Полька".

Выбор музыки Шнитке не случаен. Он звучит современно и проникновенно. Для обоих музыкантов этот композитор имеет особое значение.

Алексей Ботвинов, пианист, президент Odessa Classics: “Шнитке - безусловно гений, его музыка уже вошла в золотой фонд мировой культуры. Для меня его музыка - идеальное отображение состояния человеческой души, страдающей в тоталитарной системе. Вместе с тем его музыка невероятно многолика. Наряду с крайне авангардными опусами, у него есть потрясающие стилизации неоклассики. Кажется, что в наше время невозможно написать "как Моцарт", а у Шнитке это получалось. Конечно, не подражание солнечному гению, а как бы погружение в эпоху Венской классики, из которой родились невероятные мелодии потрясающей красоты. Для меня самые любимые - те произведения, где Шнитке невероятно искусно смешивает эпохи и стили, устраивая изысканную "игру в бисер". Многогранность творчества Шнитке уникальна, и по-настоящему мир еще ждет осознания масштаба этого гения”.

Даниэль Хоуп, скрипач, президент Beethoven-Haus Bonn: "На мой взгляд, в современной музыке нет более яркого таланта, чем Альфред Шнитке… Летом 1989 года, когда мне было 15, я впервые познакомился с музыкой Альфреда Шнитке. Я учился в летней школе фестиваля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, когда мой сокурсник исполнил скрипичную сонату № 1. С того момента, как я ее услышал, мне больше всего хотелось играть эту музыку. Это была рукописная партитура, которую было трудно разобрать, и я помню, как подошел к нему после концерта и умолял его разрешить мне переписать партитуру. В тот вечер начался мой настоящий "роман" с музыкой Альфреда Шнитке".