ЦИК образовала 532 теризбиркома для проведения местных выборов

Всего сформировано 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия на своем заседании в понедельник, 10 августа, образовала территориальные избирательные комиссии для проведения предстоящих местных выборов.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия образовала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ЦИК утвердила Порядок организации работы и ведения делопроизводства избирательных комиссий по выборам президента Украины, народных депутатов Украины, местных выборов и Порядок изготовления, передачи, хранения и использования печатей территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам.

Еще одним решением стало внесение изменений в постановление ЦИК от 25 июня "Об образцах и описании печатей, вывесок территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам и штампа "Выбыл".

Напомним, на днях глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.