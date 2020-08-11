На украинско-белорусской границе приостанавливается пропуск жителей приграничья

На украинско-белорусской границе временно приостанавливается пропуск граждан для сбора дикоросов. Ограничения будут действовать до 30 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Таким образом прекращается пропуск граждан на территорию белорусского ландшафтного заповедника "Ольманские болота". При этом в Ровенской области действуют временные места упрощенного пересечения госграницы "Познань", "Березовое" и "Дроздынь".

"Заметим, что начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление свершений пропускных операций в местах упрощенного пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" жителей пограничных районов при наличии паспорта, пропуска, выданной органами пограничной службы Республики Беларусь на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманские болота", – говорится в сообщении.

Пересечение границы будет осуществляться только в пешем порядке или на велосипедах.

Стоит отметить, ранее СМИ Беларуси сообщили, что, по словам представителей власти, за последние сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь.

В свою очередь начальник Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на фоне выборов в Беларуси никаких провокаций или нестандартных ситуаций зафиксировано не было. Пассажиропоток на границе был на уровне 80 тысяч людей в обе стороны, пишет УНН.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись президентские выборы. Явка составила 84,23%. Согласно данным ЦИК, у Александра Лукашенко 80,23% голосов, у его основной соперницы Светланы Тихановской — 9,9%. В штабе Тихановской заявили, что результаты выборов не признают. В стране начались массовые акции протеста.