Статистика коронавируса в Украине на 12 августа: более 1400 новых случаев
Антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 стали Киев, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
По состоянию на 12 августа в Украине зафиксировано 1433 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Антилидерами по количеству новых случаев COVID-19 является Киев, Львовская, Харьковская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 84 548 человек, из них 45 686 пациентов выздоровели, а 1970 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 36 892 человека.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 11 308 заболевших (166 за сутки);
– Киев – 9869 (182);
– Ровенская – 7114 (96);
– Черновицкая – 6980 (113);
– Закарпатская – 5946 (71);
– Ивано-Франковская – 6039 (128);
– Харьковская – 5169 (139);
– Волынская – 4458 (94);
– Киевская – 4307 (68);
– Одесская – 4458 (94);
– Тернопольская – 3413 (38);
– Винницкая – 3043 (41);
– Житомирская – 2215 (37);
– Днепропетровская – 1602 (31);
– Хмельницкая – 1413 (37);
– Черкасская – 1049 (10);
– Донецкая – 1011 (29);
– Черниговская – 1080 (42);
– Запорожская – 971 (12);
– Кировоградская – 728 (3);
– Николаевская – 744 (15);
– Сумская – 716 (14);
– Полтавская – 514 (11);
– Херсонская – 276 (5);
– Луганская – 160 (3).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.