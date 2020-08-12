"Укроборонпром" отремонтирует три самолета ВВС Шри-Ланки

Во вторник, 11 августа, самолеты прибыли в Украину.

Специалисты государственного предприятия "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов", которые входят в состав ГК "Укроборонпром", отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б ВВС Шри-Ланки.

Об этом сообщил директор завода Александр Пащенко.

Контракт на ремонт самолетов был заключен предприятием "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы трех самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА", - рассказал Александр Пащенко.

Украинские специалисты также оказали техническую помощь ВВС Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.