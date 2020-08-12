Надежнее и удобнее: что выбрать – газовую колонку или накопительный электробойлер

Газовые колонки и бойлеры украинцы покупают не только для того, чтобы иметь доступ к горячей воде при плановых отключениях, но и в целях экономии. Чаще всего жители частных домов и квартир в многоэтажках выбирают проточные колонки на газу, а также накопительные бойлеры, работающие от электросети.

Чем же привлекательные колонки на газе и какими достоинствами могут похвастаться электробойлеры?

Какая же из двух вышеупомянутых разновидностей приборов для водоподогрева экономичнее и удобнее в эксплуатации? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, стоит проанализировать сильные стороны каждой из них.

Колонки для водоподогрева: особенности и плюсы

Газовые колонки здорово выручают во время диагностики или ремонта водопровода коммунальными службами. В период перебоев с горячим водоснабжением они просто незаменимы. Их можно использовать в роли второстепенного или основного источника подогретой воды.

Устройства способны удовлетворить потребности тех пользователей, которые не хотят терять время на нагрев воды. Благодаря колонкам подогрев жидкости происходит мгновенно.

Кроме того, еще одним аргументом в пользу проточных колонок на газе можно считать экономное обслуживание. Они не тратят ресурсы для поддержания температуры уже нагретой воды и начинают работать только после открытия соответствующего крана.

Любая газовая колонка в интернет-магазине обладает такими плюсами:

моментальное приготовление горячей воды;

производительность, оптимальная для мытья посуды, купания в душе, водных процедур в ванне;

компактность;

стильный дизайн, способный подчеркнуть интерьер санузла или кухни.

Электрические приборы с баком

Эргономичность и функциональность электрических накопительных бойлеров не станет отрицать ни один скептик. Эти устройства действительно выгодно отличаются практически ото всех остальных видов водонагревателей именно благодаря наличию бака.

Девайсы, оборудованные резервуаром для горячей воды, в ассортименте почти всех топовых разработчиков климатического оборудования. Например, их производят компании Bosch, Gorenje, Ariston, Electrolux. Один из главных плюсов накопительных приборов – их огромный и разнообразный ассортимент. Среди бойлеров, работающих от электросети, есть модели с миниатюрными баками на 10 литров и двухсотлитровые гиганты. Также доступны и средние по объему варианты (50, 80, 100 литров).

В числе достоинств таких моделей:

Малый расход электроэнергии. В среднем, водонагреватели с баком расходуют до 2 кВт электричества в час. Топовые энергоэффективные модели тратят менее 1 киловатта.

Нагрев воды до оптимальной температуры. При помощи электробойлера можно подогреть воду, в которой комфортно купаться, мыть руки или посуду, стирать.

Универсальные возможности подключения. Накопительный прибор легко подсоединяется сразу к нескольким точкам водозабора.

Бесшумность. Работают бойлеры, в конфигурации которых предусмотрен бак, максимально тихо.

Что выбрать?

Результаты анализа преимуществ свидетельствуют о том, что газовая колонка – оптимальное решение для подключенных к централизованной сети газоснабжения пользователей. Она соответствует требованиям тех потребителей, которые:

желают подключить нагревательное оснащение всего к одной точке водозабора;

нуждаются в оперативном доступе к горячей воде.

Абонентам центральной электросети больше подойдут накопительные агрегаты с резервуарами разной вместительности.