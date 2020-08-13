Статистика коронавируса в Украине на 13 августа: очередной антирекорд

Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской областях и Киеве.

По состоянию на 13 августа в Украине зафиксировано 1592 новых случая заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 86 140 человек, из них 46 216 пациентов выздоровели, а 1992 – умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 37 932 человека.

Больше всего новых случаев в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130), Одесской (114) областях и Киеве (133).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 11 474 заболевших (166 за сутки);

– Киев – 10002 (133);

– Ровенская – 7206 (92);

– Черновицкая – 7110 (130);

– Закарпатская – 6099 (63);

– Ивано-Франковская – 6177 (138);

– Харьковская – 5378 (209);

– Волынская – 4471 (48);

– Киевская – 4377 (70);

– Одесская – 4572 (114);

– Тернопольская – 3489 (76);

– Винницкая – 3086 (43);

– Житомирская – 2266 (51);

– Днепропетровская – 1630 (28);

– Хмельницкая – 1468 (55);

– Черкасская – 1067 (18);

– Донецкая – 1027 (16);

– Черниговская – 1107 (27);

– Запорожская – 1010 (39);

– Кировоградская – 733 (5);

– Николаевская – 755 (11);

– Сумская – 754 (38);

– Полтавская – 516(2);

– Херсонская – 286 (10);

– Луганская – 170 (10).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Напомним, что в стране до 31 августа действует карантин и разделение на зоны. Соответственно, ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.