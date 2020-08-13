Все пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, получили новые квартиры, – Зеленский

По мнению президента, теперь городская власть должна помочь пострадавшим с ремонтом помещений.

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем затянулся, однако на сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры в новых домах.

По мнению Зеленского, теперь обязанность местной власти – помочь людям с ремонтом новых квартир.

Напомним, взрыв на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4-го по 9-й этаж. Пять человек погибли. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня Зеленский вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв. м.

В начале июля Киевсовет выделил 20 млн грн киевлянам, пострадавшим от взрыва газа на Позняках. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Деньги должны помочь людям отремонтировать квартиры, предоставить которые обещал Офис президента. А также купить мебель и бытовую технику в новые квартиры.

Дом, в котором произошел мощный взрыв, будут сносить, но перед этим его укрепят для безопасного демонтажа.