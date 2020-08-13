Парень в Киеве заступился за девушку и погиб от удара ножом, – Нацполиция

Подозреваемый в убийстве задержан, ему грозит срок до 15-ти лет.

В столице на улице Константиновской молодой человек получил ножевое ранение, от которого умер в карете "Скорой помощи". Как рассказал начальник Подольского управления полиции Павел Василенко, правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили обстоятельства, при которых 25-летний пострадавший получил смертельные ранения.

"У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу, и сделал ему замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушел. Его задержали по месту жительства, а при проведении обыска обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также орудие преступления", – говорится в официальном сообщении.

Задержанным оказался 36-летний уроженец Винницкой области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Задержанному грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, в лесополосе на Троещине в Киеве сотрудники полиции заметили женщину, которая развела костер и пыталась сжечь фрагменты расчлененного человеческого тела.