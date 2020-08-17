Киевский футуризм или новая концепция ЖК Creator City
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Представители архитектурного бюро AIMM презентовали обновленное видение новостроя бизнес-класса Creator City. Жилой комплекс по типу “город в городе”, который расположен в Шевченковском районе Киева обрел новые архитектурные решения, также была представлена концепция его внутренней инфраструктуры.
Creator City — жилой комплекс из 8 домов, которые объединены общей придомовой территории с собственным ландшафтным дизайном. Обновленные архитектурные решения больше сконцентрировались на индивидуальности человека. Концепция “город в городе” здесь предусматривает не только то, что застройщик планирует обустроить на территории ЖК все блага цивилизации, чтобы из дома не нужно было далеко ехать за покупками и вкусным кофе, но и заботу о людях с особыми потребностями, а также семьях с маленькими детьми.
Здесь пешеходные переходы устроены на уровне тротуара, а для входа в дома есть специальные уклоны, чтобы можно было избежать ступенек. Внутри домов также предусмотрены большие лифты для пользования маломобильных людей или же мам с детскими колясками.
Архитектура ЖК Creator City
ЖК Creator City — это современные архитектурные решения: навесные вентилируемые фасады, витражное остекление, облицовка керамогранитными плитами. При этом фасады будут иметь светлые цвета, лишь некоторые участки выделены темным. А еще интереснее внешний вид домов делают панорамные окна. В целом концепция сдержанная, без лишних архитектурных нагромождений.
Внутренняя инфраструктура ЖК Creator City
В этом новострое планируют соорудить спортивный комплекс с бассейном, торговый центр, супермаркеты, магазины, кафе и рестораны. На первых этажах домов — коммерческие помещения.
В ЖК Creator City обещают также закрытые дворы от машин с зелеными насаждениями и собственным ландшафтным дизайном.
Более того, детские и спортивные площадки планируются во всех кварталах ЖК Creator City. И у каждого такого квартала есть свои особенности:
- в первом уже запланирован кинотеатр на открытом воздухе;
- во втором — водопад и декоративное озеро;
- в третьем на стилобатной зоне домов будут оборудованы прогулочные аллеи и зоны отдыха;
- четвертый квартал — максимальное количество зеленых насаждений с декоративными растениями и ландшафтным дизайном.
Одной из фишек комплекса заявлен был собственный парк.Этот парк - изюминка Creator City, ведь это первое подобное пространство, которое будет создано на территории масштабного жилого комплекса в рамках ревитализации бывшей промышленной зоны.
Парк по типу кварталов комплекса также разделен на тематические зоны. Здесь будут пруд с мостами и террасой для мероприятий под открытым небом, холм с высокими деревьями. Также запроектирован сад восточных скульптур — в японском стиле с озером и сакурами. И, наконец, запланировано обустройство ряда скульптур современного украинского искусства. Более того, здесь должен появится собственный амфитеатр для проведения концертов и различных представлений.
Интерьеры в ЖК Creator City
Архитекторы также презентовали вид помещений домов Creator City. Они подчеркивают класс жилья сочетанием современных и неоклассических элементов декора. Здесь планируется лобби с лаунж-зонами, уборной с зоной для ухода за ребенком, колясочная и пространство для мойки лап домашним любимцам.
Для отделочных работ используются натуральные материалы — дерево, камень, благородные металлы. Интерьеры выполнены в пастельных тонах, здесь нет помпезности и нагроможденности.
Итак, в ориентирах авторов комплекса — создать максимально комфортное пространство для жизни: с уникальной архитектурой и дизайном интерьеров, но без излишеств, комплекс с озелененной территорией и с развитой социально-бытовой инфраструктурой по концепции “город в городе”.