Стало известно состояние военного, подорвавшегося на мине на Донбассе

Военного с тяжелыми ранениями доставили в больницу вертолетом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

37-летний Александр i старший солдат ВСУ из Николаева, который накануне подорвался с другом на мине на Донбассе сейчас находится в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова. Его состояние крайне тяжелое.

Об этом сообщил главврач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

По его словам, военного с тяжелыми ранениями доставили в больницу вертолетом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких. Офтальмологам удалось спасти правый глаз.

"Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет", – сказал он.

Напомним, в Донецкой области подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.