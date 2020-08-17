А+ бренд, що асоціюється з якістю

Академія сучасної освіти А+ це бренд, який за роки свого існування асоціюється у батьківської спільноти з якісною освітою, великим спектром освітніх послуг, нетиповими архітектурними рішеннями шкільних будівель, принципово новими підходами до навчання та виховання дітей та підлітків. Розпочинаючи новий навчальний рік в умовах певної невизначеності, ми поспілкувались з генеральним директором мережі А+ пані Тетяною Курмаз, та з’ясували чим живе зараз цей цікавий освітній проект і які перспективи вбачає попри складну ситуацію.



Скажіть, будь ласка, як вдалося вирішити ситуацію з карантином саме в ваших закладах освіти? Чи змогли вчителі адаптуватися під нові реалії і яким ви бачите навчання в наступному році?



Звичайно нас, як і будь-які інші заклади освіти, і не лише освіти, ситуація застала зненацька. Ми максимально швидко перевели весь освітній процес в режим онлайн і продовжили навчання учнів початкової школи та гімназії в режимі реального часу із застосуванням сучасних технологій та враховуючи вікові обмеження та можливості дітей. Вкладаючи багато зусиль в розвиток наших вчителів, в тому числі в цифрову освіту, ми маємо колектив цілком готовий до таких викликів і професійно, і психологічно. Великою перевагою був і той факт, що ми вже не перший рік працюємо у власній інформаційній системі, яка вміщує і електронний щоденник, і електронний журнал, особисті кабінети учнів та викладачів, бібліотеку електронних ресурсів та багато іншого. Нам вдалося забезпечити якість навчання, проте ми не бачимо наших шкіл без дитячого гомону та чекаємо на повернення наших учнів до школи.

Карантин, як і будь-яка криза, спонукала нас до подальшого розвитку, оголила проблемні ділянки, поставила нові завдання. Одночасно з онлайн навчанням учнів ми розпочали процес підготовки якісного контенту для нашого нового Центру дистанційної освіти. Це досить популярна зараз послуга, проте ми бачимо з досвіду тих, хто в цьому сегменті працює, що багато навчального програмового матеріалу подається з низькою якістю й розраховане на повністю самостійне опанування тих чи інших предметів. Ми поставили собі за мету відзняти якісний, зрозумілий відеоматеріал, підготувати зручні за наповненням освітні пакети, забезпечити можливість відпрацювання практичних навичок в лабораторіях наших шкіл. До навчання можуть приєднатися діти з усіх регіонів країни, адже воно ще й коштує разів у п’ять дешевше за навчання в звичайній школі, тобто доступне будь-кому.

Навчання в наступному році все ж, сподіваюсь, буде в стінах закладів, бо це необхідність в першу чергу для дітей. Замкнені в стінах домівок, вони сумують за друзями, а ми розуміємо, що всі ті soft skills, які їм знадобляться в майбутньому, виховуються саме у взаємодії, працюючи в командах, розв’язуючи дитячі конфлікти та створюючи спільноти.





Попри всі труднощі, що є на часі, ви анонсуєте відкриття нового закладу освіти. Що це буде і чи є зараз попит на приватну освіту?



Попит нікуди не зникав. Наші школи, як і раніше, переповнені. Скажу, що у період карантину ми, закривши дитячі садочки, запропонували і для дошкільнят свій онлайн-формат і багато наших батьків цією послугою скористалися. Мене дуже тішить, що в суспільстві з’являється все більше розуміння необхідності інвестування в майбутнє дітей, все більше батьків приходять висновків, що якість коштує певним чином. Щодо відкриття нового освітнього простору, то це Школа-дитячий садок Республіка Кідс у Голосіївському районі міста. Її вже збудовано і першого вересня ми очікуємо там на наших перших учнів і вихованців. Як і всі наші заклади, Республіка Кідс має власну концепцію. Цього разу ми зосередилися на STEAM-напрямку, тому в основу освітньої програми покладено ідею навчання таких дисциплін як Наука, Технології, Інженерія, Мистецтво та Математика. Маючи певний досвід, ми створили декілька безумовно цікавих дитячих наукових курсів, зробили програму інтегрованою та взаємопов’язаною з практикою, обладнали відповідно дитячі наукові лабораторії та класи інформатики та робототехніки.

Скрутне для багатьох установ питання – де черпаєте кадри? Хто може працювати в мережі рівня А+? Яким повинен бути ваш вчитель?



Так, проблема з кадрами – це загальнодержавне питання. Педагоги та вихователі, що випускаються з вишів часто взагалі не розуміють, навіщо вони туди вступали. В місті одиниці крутих фізиків, хіміків, інформатиків. Проте талановита молодь є і щороку її все більше. Ми працюємо з молодими фахівцями, донавчаючи їх на власних ресурсах, зокрема роботі з різними електронними та онлайн-ресурсами, «оцифровуємо» їхні уміння, спрямовуємо їхнє розуміння навчального процесу відповідно до потреб сучасних дітей.

Взагалі, ми дуже ґрунтовно ставимося до питання розвитку педагогів, вкладаємо в цей процес кошти і вже у вересні цього року розпочинаємо новий освітній проект, який направлений на аудиторію вчителів і вихователів, що прагнуть професійних і персональних змін. Це не зовсім курси підвищення кваліфікації, це скоріш світоглядні моменти. Адже до програми навчання ми включили курси з філософії, системного мислення, автентичного лідерства. Ця програма створюється разом з науковцями, письменниками, філософами і триватиме близько чотирьох місяців.





Ми так розуміємо, що зупинятись ви не збираєтесь. Які плани на майбутнє в мережі А+ та звідкіля черпаєте натхнення й ідеї?



Так, я сподіваюсь, що проект буде й надалі рости й розвиватись. Адже планів ще безліч. І зараз не лише про нові школи й садочки. А+ це вже бренд, який асоціюється з якістю. Ми розпочинаємо роботу з видавництва власних робочих зошитів, книжок, посібників. Плануємо з вересня відкрити Центр дислексії та дисграфії, який завдяки благодійникам буде оснащений сучасним корекційним устаткуванням. Адже щороку кількість дітей, які потребують такої послуги, лише збільшується. Ну і звичайно, великі надії покладаємо на міжнародну освіту, закінчуємо процес авторизації за програмою міжнародного бакалаврату (IB). Це дуже перспективний напрямок, він потребує чималих інвестицій, але це дає великі перспективи для наших учнів і спонукає нас трансформувати весь освітній цикл під міжнародні стандарти.

Щодо мене, то натхнення йде від самої роботи, від успіхів, від проблем, з якими стикаюся, від наших дітей, від людей, з якими ми це втілюємо – команда в нас зараз просто крутезна. Це надає особисто мені сили творити, я дуже вірю в ідею А+. Багато вчуся сама, багато працюю, й це приносить задоволення. Зупинятися не можна: хочемо зробити проект національною гордістю, хочемо бути корисними, пишатися нашими учнями й вихованцями. Ми всі вже давно звикли казати – ВСЕ БУДЕ А+!