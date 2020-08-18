Оф или он – готовь гаджеты на школьный сезон!

Чтобы упростить родителям столь сложный выбор, предлагаем подборку самых актуальных гаджетов для учебы.

События весны, связанные с пандемией, внесли кардинальные изменения в список необходимых вещей к школе. Это уже факт: онлайн-обучение плотно вошло в наши реалии. Значит, надо быть к нему готовыми, и без подходящих гаджетов школьникам – просто не обойтись.

Представляем рекомендованный сет электронных девайсов для успешной офлайн и онлайн учебы от всеукраинской сети Фокстрот.

Смартфон

С хорошим смартфоном легко получится закрыть все диджитальные вопросы учебного процесса. А еще этот гаджет – существенная составляющая имиджа, что очень важно для современных школьников. Фаворит среди подростков – APPLE iPhone SE с памятью 64 Гб. Благодаря компактному размеру дисплея (4,7 дюймов), гаджет легко помещается в детской ладони, а множество «яблочных» функций и приложений этого смартфона дополнят школьные занятия новыми открытиями. Также особенно ценно наличие защиты от воды и пыли.

Акционная цена* на модель с объёмом памяти 64 Гб – 14499 грн

Ноутбук

Просто must have для каждого школьника! В ноутбуке удобно организовать свой учебный процесс, хранить файлы, книги, выполнять задания, готовить презентации, выходить на связь с учителем и одноклассниками посредством встроенных камеры и микрофона. Кстати, в Фокстрот стартовала акция «Оф или он? Покупай на школьный сезон», по условиям которой до 9 сентября можно купить ноутбуки и другую технику со скидками до 50%.

Один из самых подходящих вариантов для школьников и студентов – ноутбук LENOVO IdeaPad 3 15IML05 Platinum Grey – тонкий, легкий, и в то же время очень производительный на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения. Обладает минималистичным, но в то же время изящным дизайном.

Сейчас на foxtrot.ua – за 17777 грн (обычная цена – 18999 грн).

Планшет

Современным школьникам нет нужды каждый день носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками. Все книги могут быть загружены в планшете. Рекомендуем топ-продаж HUAWEI T5 10.1 со встроенной памятью 32 Гб, быстрой работой и отличной цветопередачей. Экран с большими углами обзора и высоким разрешением обеспечит надёжную работу с текстовой информацией, а также безопасный для зрения просмотр видео.

Цена к сезону Back-to-scholl– 6499 грн.

Электронная книга

Прекрасная альтернатива планшету, если нет возможности контролировать, сколько времени ребёнок проводит с гаджетом. В электронной книге удобно читать онлайн-учебники, и вместо этого полезного и нужного занятия ученики точно не погрузятся в онлайн-игры. Оптимальная модель – AIRBOOK City Base с памятью до 32 Гб и 30 днями автономной работы за 2499 грн. Удобна в пользовании и стильная, поддерживает большинство форматов книг и встроенной памятью 4 Гб, что считается более чем достаточно для такого гаджета.

Гарнитура

О необходимости такого девайса многие убедились, когда все домочадцы работали дома на «удалёнке», а дети занимались онлайн. Наличие наушников с микрофоном поможет полноценно погрузиться в учебный процесс, а также просматривать обучающие материалы и фильмы.

Для этого пригодится гарнитура HYPERX Cloud Stinger Core PC, которая сейчас со скидкой стоит 999 грн.

МФУ

Очень нужная вещь для учебы. Устройство совмещает в себе принтер, сканер и ксерокс. Чем бегать и искать, где сделать копию или распечатку, стоять в очередях и платить внушительные суммы, проще один раз на весь период учебы купить компактное МФУ – например, HP OfficeJet Pro 9020 с Wi-Fi и поддержкой черно-белой и цветной печати.

Акционная стоимость в Фокстрот – 7509 грн (скидка – 750 грн).

Рюкзак

Пусть это и не электронный девайс, но стильный и удобный рюкзак – одно из самых важных приобретений к 1 сентября, в котором собственно и будут хранится все ценные вещи ребёнка. Это часть образа ученика, его отражение в каком-то смысле. Купить «правильный» рюкзак так же важно, как и крутой смартфон. Поэтому желательно выбирать этот аксессуар вместе с ребенком. Например, такой красавчик, как MADPAX Rex Full Bright Purple Multi, точно не оставит равнодушным никого из подростков.

Эти и тысячи других гаджетов для школы и дома в режиме 24/7 и онлайн можно выбрать на сайте foxtrot.ua. А при покупке любой техники в Фокстрот до 31 августа 2020 года на сумму от 5000 грн покупатель может принять участие в розыгрыше кешбэка в размере 5000 бонусов (1 бонус = 1 грн), которые сможет обменять на покупку новой техники. Подробности акции – по ссылке.

Также есть возможность приобрести технику в кредит, разбив сумму до 25 платежей.

*Цены указаны по состоянию на 18.08.2020 г. Уточняйте о наличии и стоимости товара на сайте foxtrot.ua и у продавцов-консультантов торговой сети Фокстрот.