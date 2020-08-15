Флаг поднялся в небо над КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

В субботу, 15 августа, украинские волонтеры запустили в небо 25-метровый украинский флаг на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

Видео запуска опубликовала в Facebook активистка Наталья Лютикова.

Флаг, к которому были привязаны черные и красные воздушные шарики, поднялся в небо над КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

По информации очевидцев, флаг ветром унесло на территорию Крыма.

Крымчанин и экс-политзаключенный Кремля Владимир Балух поделился эмоциями на своей странице в Facebook.

"Друзья! Побратимы! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила!!! Украина победит!!!" – написал Балух.

Ранее в оккупированный Донецк запустили огромный украинский флаг на воздушных шарах.