Журналистам программы "Схемы" сожгли автомобиль

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

Об этом сообщил журналист программы Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли", – сообщил он.

По словам Ткача, последний материал, который снимали на этом автомобиле "KIA Cerato" – это "Короли дорог".

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", – говорит Ткач.

Главный редактор Схем Наталья Седлецкая уточнила, что поджог произошел 01:00, машина восстановлению не подлежит.