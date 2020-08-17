Журналистам программы "Схемы" сожгли автомобиль
Инцидент произошел сегодня ночью, автомобиль восстановлению не подлежит.
Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.
Об этом сообщил журналист программы Михаил Ткач на своей странице в Facebook.
"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, вы все видели, сожгли", – сообщил он.
По словам Ткача, последний материал, который снимали на этом автомобиле "KIA Cerato" – это "Короли дорог".
"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО", – говорит Ткач.
Главный редактор Схем Наталья Седлецкая уточнила, что поджог произошел 01:00, машина восстановлению не подлежит.
В списке расследований Ткача – нарушения ПДД чиновниками, переезд президента Владимира Зеленского в госрезиденцию, заграничные полеты украинских олигархов в условиях "закрытого неба" и многие другие. Ранее журналист заявил о наличии прослушки у себя дома.