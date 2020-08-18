Статистика коронавируса в Украине на 18 августа: зафиксировано 1616 новых случаев

По состоянию на утро 18 августа, в Украине зафиксировано 1616 новых случаев коронавируса (днем ранее – 1464). Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Общее количество инфицированных на утро вторника составило 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек.

Кроме того, вчера умерли еще 27 человек, но 761 человек выздоровел.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 43 395 человек.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.

Статистика по регионам:

– Харьковская – 6360 заболевших (204 за сутки);

– Львовская – 12260 (181);

– Черновицкая – 7954 (172);

– Ивано-Франковская – 6959 (169);

– Ровенская – 7828 (112);

– Закарпатская – 6435 (106);

– Одесская – 5158 (96);

– Киев – 10730 (88);

– Волынская – 4792 (85);

– Тернопольская – 3902 (85);

– Сумская – 966 (75);

– Киевская – 4620 (66);

– Винницкая – 3272 (38);

– Запорожская – 1154 (36);

– Днепропетровская – 1772 (22);

– Житомирская – 2497 (18);

– Черниговская – 1250 (17);

– Николаевская – 832 (13);

– Хмельницкая – 1628 (10);

– Полтавская – 565 (8);

– Донецкая – 1100 (6);

– Кировоградская – 746 (3);

– Херсонская – 304 (3);

– Черкасская – 1167 (2);

– Луганская – 185 (1).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине резко увеличилось число больных коронавирусом, которые имеют тяжелое течение заболевания.