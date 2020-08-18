Toyota на одесских номерах установила антирекорд по числу превышений скорости

Легковой автомобиль Toyota Camry, с номером одесской серии "ВН159 ***", установил рекордное число нарушений скоростного режима за прошедшую неделю – с 10 по 16 августа.

Водитель этого авто превысил скорость 28 раз, сообщили на Facebook-странице патрульной полиции Украины.

А вот самым быстрым нарушителем оказался киевский Mercedes-Benz GLE с номером "КА000 ***", который несся по трассе "Киев-Харьков-Довжанский" со скоростью 212 км/ч. При максимально разрешенных 110-ти км/ч на этом участке, это почти двойное превышение скорости.

Сразу же следом за этим "мерседесом", со скоростью 210 км/ч, в топе "гонщиков" расположился харьковский Mercedes-Benz GLS 400 с номером "AХ707 ***".

Также сообщается, что камеры автоматической фиксации за прошедшую неделю сняли 195 автомобилей, которые двигались со скоростью более 169 км/ч.

Напомним, на днях российский актер Михаил Ефремов признал вину в совершении летального ДТП в состоянии алкогольного опьянения.