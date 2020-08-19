В ноябре академику должно было исполниться 102 года.

Сегодня, 19 августа, на 102 году жизни умер выдающийся украинский ученый Борис Патон, занимавший пост президента Национальной академии наук Украины с 1968 года.

Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

"Наши соболезнования родным и близким! Большая потеря для Украины..." – говорится в сообщении.

В аппарате СНБО сообщили, что формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников, передает Украинская правда.

Свои соболезнования на страницах соцсетей высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память! ", – сказал глава государства.

14 ноября Патону должно было исполниться 102 года. Поговаривали, что осенью он собирался сложить с себя президентские полномочия.

Академик Патон является старейшим по возрасту и по сроку пребывания в должности президентом государственной Академии наук в мире. Кроме того, он единственный глава государственной Академии наук, который является ее ровесником (день основания Академии и день рождения Патона совпадают — 27 ноября 1918 года).

Борис Патон автор более 1000 публикаций, в частности, 20 монографий и более 400 изобретений. Исследования ученого посвящены проблеме управления сварочными процессами.