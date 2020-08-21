Глава САП Назар Холодницкий уволился со своей должности

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Об этом Холодницкий написал на своей странице в Facebook.

Приказ о его увольнении подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Оглядываясь назад, могу сказать, что это были одновременно одни из самых тяжелых и интересных лет в моей жизни", – написал он.

"В деятельности САП были также взлеты и падения, разочарования ... это естественный процесс ... Однако в самые тяжелые периоды мы оставались единственной командой, поэтому я благодарю каждого из вас за поддержку", – добавил он.

Напомним, ранее Генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении заявила, что САП нарушает процессуальные сроки, после чего закрывает резонансные уголовные дела. Обращение Венедиктовой стало для Назара Холодницкого "полным нежданчиком". Также глава САП поведал, что первым обращение Венедиктовой ему скинул Джокер. 16 июня Холодницкий сообщил об открытии против него дисциплинарного производства кадровой комиссией Офиса генерального прокурора.