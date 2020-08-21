С 91-го года количество украинцев которые поддерживают независимость снизилось, – опрос

Спустя 29 лет со дня декларации независимости, независимой Украину считают только 45,4%, и не считают таковой – 41,6% опрошенных.

Если бы референдум о провозглашении независимости Украины проводился сегодня, то число людей, которые бы проголосовали за независимость было бы меньше, чем в 1991-ом году.

Сегодня, 21 августа, в пресс-центре "Интерфакса" озвучили результаты исследования "Мнение и отношение населения Украины: август 2020", которое провел "Центр" Социальный мониторинг в середине августа среди более чем трех тысяч респондентов.

Так, согласно задаваемому вопросу, "с учетом ситуации, которая сложилась спустя 29 лет независимости", за независимость Украины проголосовали бы 71,7% от всех, кто принял участие в опросе. При этом 12,2% опрошенных заявили, что они не поддержали бы независимость, если бы референдум проходил сейчас. 10,7% – не определились с ответом, и еще 5,4% – не приняли бы участия в голосовании.

При этом на слайде дописано, что показатель поддержки независимости Украины составляет 85,5% из тех, кто уже определился с ответом.

А вот первого декабря 1991 года на Всеукраинском референдуме в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины можно было выбрать из двух вариантов – "да" и "нет". И доля ответивших независимости "Да" от принявших участие в голосовании составила 90,32%.

Авторы исследования обратили внимание на "интересные" результаты такого голосования "в отдельных регионах".

"И опять же очень интересное, хотя и традиционное распределение в региональном разрезе", – сообщила на презентации председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева.

Из всех опрошенных: на Западной Украине 93,5% поддержали бы сейчас независимость Украины и ровно 2% – не поддержали бы, в Центральном регионе это соотношение составило 77,8% к 9,6%, В Восточном – 61,5% респондентов "за" независимость и 19,2% – "против", в Южных областях Украины: 50,7% "за" против 19% "против".

При этом, всего 37,6% опрошенных на Донбассе заявили, что поддержали бы независимость Украины и 26% сообщили, что не поддержали бы.

Еще один вопрос – считают ли граждане Украину независимой спустя 29 лет с декларации независимости. "Да" ответили 45,4% и вариант "нет" выбрали 41,6% опрошенных.

На Западной Украине 72,7% респондентов считают, что страна независимая. Почти столько же – 72,6% – опрошенных на Донбассе полагают обратное. При этом если на Западной Украине 21% респондентов не считает Украину независимой, то лишь 11,1 жителей Донбасса считают ее таковой.

Такие результаты частично объясняются ответами респондентов на вопрос, выиграла или проиграла каждая отдельная семья в результате провозглашения независимости Украины. Так 50,1% жителей Запада говорят, что "больше выиграли", против 6,1%, которые заявили, что "больше проиграли". На Донбассе ситуация противоположная. Там 36,6% уверены, что больше проиграли от провозглашения независимости, и 8,5% считают, что выиграли от этого.

Напомним, как сообщалось ранее, менее 51% жителей Донбасса ощущают себя гражданами Украины.