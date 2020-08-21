Укрзализныця закрывает продажу ж/д билетов по четырем станциям

На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет только высаживать пассажиров.

В связи с быстрым распространением коронавируса Укрзализныця меняет маршруты и закрывает продажу билетов на некоторых станциях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В частности, с 24 августа на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров.

На указанных станциях не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

– №702/701 Львов-Черновцы,

– №136/135 Черновцы-Одесса,

– №7/8 Киев-Черновцы,

– №117/118 Киев-Черновцы,

– №98/97 Ковель-Киев,

– №46/45 Ужгород-Лисичанск,

– №88/87 Ковель-Новоалексеевка,

– №122/121 Николаев-Ровно,

– №232/231 Геническ-Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с/в Черновцы:

– №8/7 Снятин-Киев (вместо Черновцы-Киев),

– №118/117 Новоселица-Киев (вместо Черновцы-Киев),

– №136/135 Снятин-Одесса (вместо Черновцы-Одесса),

– №702/701 Снятин-Львов (вместо Черновцы-Львов).

В УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты непосредственно в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Ранее Укрзализныця назначила дополнительные поезда ко Дню Независимости из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни. В частности, из Одессы будут курсировать два поезда в Киев и Львов.

Отметим, с 13 августа Укрзализныця возобновила курсирование поездов на Прикарпатье и Буковину, назначив еще два поезда дальнего следования: №43/44 Ивано-Франковск – Киев и №118/117 Черновцы – Киев.

Также Укрзализныця назначила курсирование еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.