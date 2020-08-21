ВСУ отказались от использования миномета "Молот"

Для нужд армии будут закупать болгарские минометы.

Командование Вооруженных сил Украины прекратило использование минометов М120-15 "Молот". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Такое решение принято на основании анализа негативного опыта закупки и использования минометов "Молот", заявили в Минобороны.

Отмечается, что после завершения работ по устранению выявленных недостатков ВСУ смогут вернуться к закупке 120 мм минометов украинского производства.

До этого решено для нужд ВСУ закупить болгарские минометы ЭМ-120 производства компании EMCO, которые являются аналогом миномета 2Б11, принятого на вооружении ВС Украины.

Напомним, с 2016 по сентябрь 2018 года в Украине зафиксировано 9 разрывов минометов "Молот", в результате которых погибли 13 человек и еще 30 получили ранения.

6 июля 2018 года во время тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне также взорвался миномет "Молот". Тогда погибли трое военнослужащих и еще девять получили ранения.