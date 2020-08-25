В Черновцах протестуют против ужесточения карантина: город попал в "красную" зону

Около 500 горожан собрались на Центральной площади. Они призывают представителей власти дать им возможность зарабатывать деньги, а детей отправить на учебу в детсады и школы.

Попавший в красную зону город Черновцы отказался усиливать карантинные ограничения.

Об этом сообщает местное издание Molbuk.ua.

В городе около 500 местных жителей собрались на Центральной площади на мирную акцию протеста, во время которой пикетчики выражают возмущение решению Кабмина по усилению карантина.

Горожане призывают представителей местной власти дать им возможность зарабатывать деньги, а детей отправить на учебу в детсады и школы.

Протестующие держат в руках плакаты "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Дайте возможность детям учиться", "Мы хотим заниматься спортом", "Кто будет платить коммунальные услуги?".

Власти пошли на встречу гражданам и разрешили:

работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения);

работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мер;

работу заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека;

деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время, запрещена: