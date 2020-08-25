На Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве

В настоящее время состояние здоровья бойцов ВСУ удовлетворительное.

Во вторник, 25 августа, в зоне ООС были ранены двое украинских бойцов.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", – заявили в штабе.

Бойцы ВСУ были срочно отправлены в медучреждение. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте ЧП работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ для выяснения причин и обстоятельств.

Недавно в зоне военного конфликта на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб старший лейтенант Владимир Рудик.

24 августа боевики один раз обстреляли позиции ВСУ, несмотря на перемирие, действующее в зоне вооруженного конфликта на Донбассе с 27 июля.