Майнинг обеспечения консенсуса Bitbon

14 июля закончился подготовительный период запуска Майнинга обеспечения консенсуса в Системе Bitbon, а 15 июля 2020 года с 9 часов утра в Системе стартовал первый этап майнинга.

Подключиться к пулам можно в личном кабинете на сайте Bit Trade следующими способами:

1. Во вкладке «Подключение к майнингу» раздела Bitbon Assets необходимо выбрать любой из ваших Assetbox для подключения к майнинговому пулу. Далее нужно выбрать Assetbox, к которому планируется подключение. Для участников аффилированных партнерских программ будет рекомендован Assetbox Партнера, который находится выше в иерархической структуре.

Для завершения подключения необходимо нажать на кнопку «Подключиться» с указанием BTSC-кода, в результате чего со счета подключаемого Assetbox будет автоматически переведено 0,0001 Bitbon на тот Assetbox, к которому будет произведено подключение. Информация обо всех подключенных вами Assetbox к майнингу Community PoS будет отображена на странице «Подключение к майнингу».

2. На Assetbox, к которому планируется подключение, создается перевод 0,0001 единиц Bitbon без указания кода протекции.

Более подробную информацию о принципах работы майнинга в Системе Bitbon можно найти на сайте https://www.bitbon.space/ в разделе «Майнинг».

Майнинговые периоды

В зависимости от даты подключения Assetbox к майнинговому пулу майнинговые периоды будут отличаться.

Для Assetbox, которые были подключены к пулу во время подготовительного этапа старта майнинга, установлены следующие периоды:

Первый период

15.07.20–18.07.20. Первоначальный и текущий балансы подключенных в майнинг Assetbox не будут меняться. По окончании периода рассчитывается мощность с учетом минимального баланса и происходит распределение мощностей на ноды.

Второй период

18.07.20–21.07.20. Рассчитанные мощности Assetbox принимают участие в подписании блоков-транзакций и последующей их верификации. (Подробная информация размещена на сайте в документе «Обеспечение консенсуса по алгоритму Community PoS в сети блокчейн Системы Bitbon»).

Третий период

21.07.20–24.07.20. Начисляются вознаграждения за мощности, которые были рассчитаны в первом периоде и которые участвовали в подписании блоков и их дальнейшей верификации во втором майнинговом периоде.

Для Assetbox, которые подключены к майнингу начиная с 15 июля 2020 года, действуют следующие майнинговые периоды:

Первый период

С 15.07.20 по 18.07.20 происходит включение Assetbox в майнинговый пул.

Второй период

В отличие от Assetbox, подключенных в подготовительный период, процесс наращивания мощности будет запущен в период с 18.07.20 по 21.07.20 и будет увеличиваться в течение 10 майнинговых периодов (по 10% за каждый майнинговый период).

Третий период

21.07.20–24.07.20. Мощности, рассчитанные за второй период, будут участвовать в создании блоков-транзакций и последующей их верификации.

Четвертый период

24.07.20–27.07.20. Будет осуществляться процесс начисления вознаграждений за мощности, рассчитанные за второй майнинговый период и участвовавшие в подписании блоков-транзакций и последующей их верификации в третьем майнинговом периоде.

Начисление вознаграждений

Первые вознаграждения будут начисляться из фонда майнинга после 21.07.2020 г.

Для того чтобы получить вознаграждение, необходимо в личном кабинете в разделе Bitbon Assets на вкладке «Мои переводы» нажать на кнопку «Принять». Если не выполнить это действие в течение 30 дней после начисления вознаграждения, оно автоматически возвращается в фонд майнинга.

С началом стартового периода сумма, выделенная из фонда майнинга для вознаграждения майнерам, составит 1 000,00 единиц учета Bitbon. Она распределяется между всеми участниками пропорционально задействованным ими мощностям. Вознаграждение увеличивается пошагово, по 100,00 единиц Bitbon за каждые 72 часа, и в будущем может достигать 13 900,00 единиц Bitbon.

После того как завершится стартовый период Майнинга Community PoS, будет запущен основной период, в котором размер вознаграждения может быть увеличен.