Киевский инновационный парк UNIT.City примет Форум МСП «Перезагрузка 2020» 4 сентября

4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020". Участники мероприятия – представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире предпринимательства спикеров.



Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный старт.



Для кого Форум?

• Для владельцев бизнеса, которые хотят расширять свое дело

• Для менеджеров и руководителей ключевых корпоративных направлений

• Для новичков, у которых есть перспективная бизнес-идея



Участники Форума соберутся, чтобы получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса. Где искать финансирование? Какие сферы будут расти во время кризиса? Как собрать эффективную команду? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями.



В числе экспертов Форума:

Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture

Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City

Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики

Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine

Грант Даян, сооснователь компании OMO Systems

Александр Соколовский, основатель торгово-производственной компании "Текстиль-Контакт"

Борис Шестопалов, Совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group

Евгений Мокин, Основатель, CEO в Median ads

Организатор Форума МСП "Перезагрузка 2020" – Киевский международный экономический форум.

Партнеры Форума – MasterCard, OMO Systems, FREEDOM finance, OKKO GROUP.

Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ТУТ.

