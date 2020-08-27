Киевский инновационный парк UNIT.City примет Форум МСП «Перезагрузка 2020» 4 сентября

Киевский инновационный парк UNIT.City примет Форум МСП «Перезагрузка 202...

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4 сентября в киевском инновационном парке UNIT.City пройдет Форум МСП "Перезагрузка 2020". Участники мероприятия – представители малого и среднего бизнеса, а также 40 известных в мире предпринимательства спикеров.

Главная цель Форума – помочь малому и среднему бизнесу определить перспективные направления в мире, который стремительно меняется, вооружиться необходимыми знаниями и инструментами, вдохновившись на мощный старт.

Для кого Форум?

• Для владельцев бизнеса, которые хотят расширять свое дело
• Для менеджеров и руководителей ключевых корпоративных направлений
• Для новичков, у которых есть перспективная бизнес-идея

Участники Форума соберутся, чтобы получить советы из первых рук о том, как пройти полный путь от возникновения идеи до организации функционирующего бизнеса. Где искать финансирование? Какие сферы будут расти во время кризиса? Как собрать эффективную команду? Опытные успешные предприниматели и руководители компаний потратили долгие годы на поиск ответов на эти вопросы и теперь готовы делиться знаниями.

В числе экспертов Форума:

  • Василий Хмельницкий, Основатель холдинговой компании UFuture
  • Константин Евтушенко, Управляющий партнер UNIT.City
  • Андрей Слабинский, Директор Офиса развития малого и среднего предпринимательства при Минэкономики
  • Наталья Морозова, CEO Havas Creative Group Ukraine
  • Грант Даян, сооснователь компании OMO Systems
  • Александр Соколовский, основатель торгово-производственной компании "Текстиль-Контакт"
  • Борис Шестопалов, Совладелец и CEO HD-group, основатель GFS group
  • Евгений Мокин, Основатель, CEO в Median ads

Организатор Форума МСП "Перезагрузка 2020" – Киевский международный экономический форум.
Партнеры Форума – MasterCard, OMO Systems,  FREEDOM finance, OKKO GROUP.

Подробная информация о спикерах и панельные дискуссии Форума доступна ТУТ.
 