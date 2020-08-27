Под Харьковом расстреляли автобус с активистами движения "Патриоты - За Жизнь"

Нардеп Илья Кива заявляет, чт о автобус заблокировали люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".

О нападении сообщил руководитель движения, народный депутат Илья Кива в Facebook. "Под Харьковом на трассе Киев – Харьков был заблокирован автобус, который перевозил людей из организации "Патриоты - За Жизнь". Заблокирован людьми, принадлежащими к группам "Азов" и "Национальный корпус", – сказал он.

Согласно первой информации, нападавшие обстреляли автобус, есть раненые, в том числе в критическом состоянии. Сообщается также, что двое человек похищены.